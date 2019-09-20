Николай Цуканов в этот визит похвалил Тюмень Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Национальные проекты

Уральским регионам придется перенимать опыт строительства тюменских дорог, городской инфраструктуры и школ у Тюмени. Об этом в ходе объезда объектов 20 сентября сообщил уральский полпред Николай Цуканов. В поездке его сопровождал губернатор региона Александр Моор.

«Последовательно строятся социальная инфраструктура, дороги, развязки. Так и должны выглядеть наши города, это то, о чем говорит президент. Надо строить не метр квадратный, а комфортную среду. Губернаторам нужно почаще приезжать друг к другу и перенимать все, что есть лучшего в округе», — выразил мнение Цуканов. Сами тюменцы, напомним, гордятся качеством дорог в регионе.

Также полпред посетил только что открытую школу №65 на ул. Бориса Житкова, 1, построенную в рамках нацпроекта «Образование». Полпред отметил, что не видел подобных учебных заведений и сообщил, что этот проект надо будет растиражировать не только по Тюменской области, но и по всему Уралу.

Губернатор Моор отметил, что в регионе разработана большая программа строительства детских садов и школ. «У нас в заделе большое количество объектов проектирования, все посчитано, остается только воплотить эти планы в жизнь», — рассказал губернатор.

После объезда объектов Цуканов в сопровождении Моора отправился в Центр дзюдо на кубок по самбо полпреда в УрФО.