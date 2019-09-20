Ринат Низамов — один из номинантов на премию «Политик года-2019» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директор сети городских порталов Hearst Shkulev Digital Ринат Низамов, номинированный на премию «Политик года» «URA.RU», обвинил агентство в предвзятости. Выступая на медиафоруме «Планерка», Низамов выразил недовольство, что в материалах «URA.RU» его называют одним из организаторов протеста в сквере у театра Драмы в Екатеринбурге.

«Здесь нет коллег из „URA.RU“, но они продолжают называть меня организатором протестов в сквере», — сказал медиаменеджер во время обсуждения освещения митингов против строительства храма Святой Екатерины в сквере Октябрьской площади. Низамов также отметил, что продолжит сохранять профессиональную солидарность: если с журналистами «URA.RU» «что-то случится», он будет готов написать письмо в их защиту.

Несмотря на позицию Рината, «URA.RU» гордится им и относится с большим уважением. Как к человеку, неравнодушному к Екатеринбургу и готовому отстаивать интересы малой родины хоть в медиа, хоть на митинге. И к тому же — вести за собой людей, не прикрываясь статусом журналиста, наблюдающего со стороны. Именно поэтому Ринат Низамов был номинирован нами на редакционную премию «Политик года». Сейчас медиаменеджера, который в важный для города момент стал трибуном, поддержало немного проголосовавших — 111 человек. Надеемся, что те, кто еще не сделал свой выбор, оперативно исправят ситуацию.

Голосование читателей на премии «URA.RU» «Политик года-2019» продлится до 26 сентября. Помимо Низамова, в списке номинантов еще десять человек, оказавшихся в центре общественно-политических событий Свердловской области. Тройка кандидатов, набравших наибольшее число голосов, выйдет в финал премии, после чего экспертный совет, сформированный «URA.RU», назовет политика года.