«URA.RU» и «Деловой Квартал» в третий раз выбирают политика года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Читатели «URA.RU» в третий раз назовут победителя в номинации «Политик года» самой авторитетной уральской бизнес-премии «Человек года». Этим голосованием мы (журналисты агентства) и вы (наши читатели) публично отмечаем лучших, давая пример другим политикам, кого ценит наше свердловское общество.

В списке номинантов 11 человек: как и в прошлые годы, мы считаем политиков не узкой прослойкой из депутатов и функционеров. Наши кандидаты — люди, которые оказались в центре главных общественно-политических событий, создавали и влияли на них так, что за них теперь не стыдно. В общем, понимали прогрессивное настроение общества и добивались изменения управленческого тренда в направлении этого запроса.

События с октября 2018 по сентября 2019 года на Среднем Урале — протесты против транспортной реформы, митинги в сквере у драмтеатра, выступления православных на Уралмаше и историческая ротация в управленческой команде Екатеринбурга — показали, что политик — не звание или должность, политиками становятся. Эти события дали нам так много новых кандидатов, что сегодняшний список номинантов в полтора раза длиннее прошлогоднего!

Как и в прошлом году, составляя лонг-лист журналисты «URA.RU» не стали вносить в него высших должностных лиц региона — полпреда президента в УрФО Николая Цуканова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Журнал «Деловой квартал» уже десятый раз вручает премию «Человек года» в 11 номинациях, редакция выбирает их в зависимости от событий в жизни города. В 2019 году подтверждены номинации «Строитель года», «Малый бизнес», «Туристический бизнес», «Социальный бизнес», «Политик года». На торжество пригласят 600 представителей политической и бизнес-элиты региона.

Для участия в голосовании вам необходимо авторизоваться через одну из соцсетей и кликнуть по понравившемуся кандидату в интерактивном поле в конце материала. Отдать свой голос можно только один раз! Голосование пройдет с 11-го по 23 сентября. Из тройки номинантов, набравших самое большое количество голосов, экспертный состав премии «Человек года» выберет «Политика года». Его имя будет объявлено 10 октября.

Кандидаты в номинации «Политик года» премии «Человек года» (в алфавитном порядке):

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сергей Бидонько, вице-губернатор Свердловской области

Отказавшись от мандата депутата Госдумы ради курирования всей внутренней политики Свердловской области, Бидонько, помимо собственно выборов, с декабря тушил конфликты в территориях (забытых из-за битвы за Екатеринбург), помогал обманутым дольщикам и готовил область к отопительному сезону (считая, что нерешенность бытовых проблем быстро превращается в политический кризис).

Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Александр Высокинский, мэр Екатеринбурга

Лицо завершения двадцатилетия управления Екатеринбурга Владимиром Тунгусовым и его то ли итальянской семьей, то ли группой товарищей, то ли корпорации. Реформировал отношения мэрии и районов, а для горожан стал, пожалуй, самым открытым мэром в новейшей истории — невозможно представить себе вальяжного Аркадия Чернецкого, вышедшего к протестующим против храма в сквере.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Алексей Вихарев, депутат гордумы Екатеринбурга

О его отце уже не помнят даже политические обозреватели, брат из ЛДПР, удививший город в 2017-м — забыт — теперь для Екатеринбурга Вихарев только один. Подтянутый, с голливудской улыбкой, стильной небритостью, а еще массой инициатив по самым актуальным проблемам города, всегда с оригинальным набором идей, позволяющих нетривиально посмотреть на то, что такое Екатеринбург.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Оксана Иванова, православная активистка

О том, что в Екатеринбурге горожане могут бороться против храмов известно лет десять, а вот, что есть искренние люди, способные открыто защищать свою веру, стало ясно только сейчас. Оксана Иванова работает против оппонентов их же методами, демонстрируя всем, как много разных точек зрения может быть.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Михаил Каган, главный федеральный инспектор Свердловской области

Благодаря наблюдательности номинанта, мэрия Екатеринбурга и областные власти никак не могут слиться в сладостном экстазе, забыв о горожанах. Следуя федеральной моде на субъектность, Каган одновременно защищает интересы уральцев.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Роман Кравченко, глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга

Народным главой района позиционировали прежнего начальника управы — протеже Тунгусова Вячеслава Трапезникова. Но только потому, что не знали Кравченко. Он ежедневно рассказывает о своей работе в Facebook, не стал прятаться в шумной истории с «Супрематическим крестом» Покраса Лампаса. Для сурового Орджо это вообще новый мир.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Максим Миняйло, протоиерей, настоятель Храма на Крови

Единственный представитель епархии, который последовательно озвучивал позицию церкви в разгар протеста у театра Драмы, не побоялся выйти к митингующим, разговаривал и объяснял.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ринат Низамов, директор сети городских порталов Hearst Shkulev Digital

Стал одним из главных идеологов протеста против строительства храма Святой Екатерины, который трактуется как «у горожан есть свое мнение». А в самый жаркие первые дни не побоялся быть и лицом этой борьбы, не став прикрываться статусом наблюдающего со стороны журналиста.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Дмитрий Ноженко, глава Ленинского района Екатеринбурга

Политик может приносить пользу: и пока другие номинанты больше про слова, настроения и ценности, Ноженко — единственный из глав районов Екатеринбурга, кто взял и реализовал план по превращению города в место для удобного проживания. Только он успел этим летом открыть новый сквер — рядом с ДК «Дружба».

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатерина Сибирцева, начальник департамента образования Екатеринбурга

Несмотря на стрессовую для городских чиновников ситуацию с нехваткой мест в первых классах и слухах об объединении школ, взяла на себя удар и смогла урегулировать конфликт. Причем делала она это зачастую публично — со школьной сцены отвечая на резкие вопросы возмущенных родителей. Такие муниципальные служащие заслуживают и номинирования, и адекватной индексации зарплаты!

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Виктор Тестов, вице-спикер Гордумы Екатеринбурга

Спас город от новой волны антихрамовой бойни, когда после провала спикера Игоря Володина, смог взять контроль над обсуждением этой темы в гордуме и привести этот безграничный и бесконечный спор к всеобщему умиротворению.

Голосуем!