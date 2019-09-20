Глава Генштаба рассмешил Путина анекдотом про армию. ВИДЕО

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Владимир Путин попробовал еду из полевой кухни на полигоне Донгуз в Оренбургской областиФото: пресс-служба Кремля

Глава Генштаба Валерий Герасимов рассказал президенту РФ Владимиру Путину анекдот, когда тот пробовал еду из полевой кухни на полигоне Донгуз в Оренбургской области. Сегодня там проходят военные учения «Центр-2019».

В анекдоте рассказывается о командире, недовольном качеством питания солдат. «„Где начпрод? Сюда его!“. А начпрод худющий. Он [командир] смотрит на него: „Сам не ешь и людей не кормишь!“», — рассказал Герасимов. Путин в ответ улыбнулся и продолжил обедать, передает РИА «Новости».

В феврале прошлого года миллиардер Владимир Лисин на съезде Союза промышленников и предпринимателей попытался анекдотом описать Путину проблему малого бизнеса в России. Рассказав анекдот про изнасилование тракториста, Лисин заметил, что малому бизнесу в России мешают многочисленные ограничения.

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