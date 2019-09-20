Глава Генштаба Валерий Герасимов рассказал президенту РФ Владимиру Путину анекдот, когда тот пробовал еду из полевой кухни на полигоне Донгуз в Оренбургской области. Сегодня там проходят военные учения «Центр-2019».
В анекдоте рассказывается о командире, недовольном качеством питания солдат. «„Где начпрод? Сюда его!“. А начпрод худющий. Он [командир] смотрит на него: „Сам не ешь и людей не кормишь!“», — рассказал Герасимов. Путин в ответ улыбнулся и продолжил обедать, передает РИА «Новости».
В феврале прошлого года миллиардер Владимир Лисин на съезде Союза промышленников и предпринимателей попытался анекдотом описать Путину проблему малого бизнеса в России. Рассказав анекдот про изнасилование тракториста, Лисин заметил, что малому бизнесу в России мешают многочисленные ограничения.
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот про армейское питание https://t.co/Q6OKqMquvA pic.twitter.com/4WiQbaFn9j— РИА Новости (@rianru) 20 сентября 2019 г.