Психолог объяснил, с чем связан ажиотаж вокруг болезни Заворотнюк

Ажиотаж вокруг тяжелой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк связан со страхом людей перед диагнозом «рак» и открытым финалом этой истории. Об этом в разговоре с «URA.RU» рассказал психолог и блогер Павел Жавнеров.
«Заворотнюк в глазах людей воспринимается как хороший знакомый. Они же часто ее видели, она была веселая, лучезарная. Вот она еще вчера играла на сцене, а сегодня у нее рак головного мозга. Это задевает людей, и они очень сильно начинают переживать, в первую очередь за свою жизнь», — объяснил эксперт. Он отметил, что россияне «предвкушают финал». Исход ситуации не ясен, и люди замерли в ожидании.
По словам Жавнерова, когда человек узнает, что у знаменитости обнаружили рак, у него в голове проносится мысль: «А вдруг со мной тоже такое случится?» Также психолог подчеркнул, что негативная информация производит на людей более яркое впечатление из-за силы эмоциональной реакции.
Ранее СМИ сообщили, что известная по сериалу «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк попала в столичную больницу с раком головного мозга. У артистки начался отек мозга, ее ввели в медикаментозную кому. 18 сентября журналисты писали, что звезда пришла в сознание и может самостоятельно дышать, пишет RT. Пиар-директор артистки Марина Потапова заявила, что у Заворотнюк есть шансы на выздоровление, а ее состояние улучшилось, передает телеканал 360.