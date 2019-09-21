У сторонников террористов при себе имелось оружие Фото: depositphotos.com

В Нижневартовске бойцы СОБР управления Росгвардии задержали троих сторонников запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГИЛ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По версии следствия, мужчины осуществляли запрещенную деятельность, направленную на идеологическую обработку и склонение граждан к участию в деятельности террористической организации, финансирование терроризма, пропаганду идеологии и оправдание терроризма», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росгвардии.

У задержанных изъяли боеприпасы, экстремистскую литературу, а также символику и флаг ИГИЛ. У одного из сторонников террористов нашли при себе крупную партию наркотиков и заряженный пистолет. По данному факту уже возбуждены уголовные дела.

На этой же неделе в Нижневартовске задержали еще четырех последователей «Исламского государства». У них нашли гранату и снаряды к гранатомету.