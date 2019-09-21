Трамп назвал фейком скандал из-за разговора с Зеленским

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Клипарт. Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, флаг сша, выступление с трибуны, трамп дональд, флаг нато
Дональд Трамп уверен, что не сказал украинскому лидеру ничего неверногоФото: Официальный сайт «НАТО»

Президент США Дональд Трамп не сказал ничего неверного во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Историю о его разговоре с Зеленским сфабриковали фейковые новости и их партнеры в лице Демократической партии, написал американский лидер в Twitter.

По словам Трампа, демократы пытаются «держаться подальше» от истории о том, как бывший вице-президент США Джо Байден требовал от правительства Украины уволить прокурора, расследовавшего дело сына Байдена. «Ничего неверного сказано не было», — заключил Трамп, комментируя разговор с Зеленским. При этом американский лидер назвал требование Байдена опубликовать транскрипт данного телефонного разговора «полной катастрофой».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Трамп неоднократно оказывал давление на президента Украины, чтобы тот открыл расследование в отношении сына Байдена, передает телеканал 360. При этом глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что в разговоре Трампа с Зеленским никакого давления не было, пишет RT.

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