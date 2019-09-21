Более 30 россиян отказались заселять в турецкий отель. «Живите, где ходите»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Турция, отель, бассейн
Туристов отказались заселять из-за нехватки местФото: Нина Калинина © URA.RU

Российские туристы пожаловались на испорченный отдых в турецкой Аланье. Вместо оплаченной гостиницы из-за нехватки номеров свыше 30 человек были заселены в апартаменты. Бронировали номера при этом россияне через компанию «Библио-глобус». Сейчас ни туроператор, ни гид не могут решить проблему.

«Наш гид говорит, что мест в отеле нет. Мы сказали, что никуда не поедем, тогда он психанул и сказал: „Живите, где ходите — хоть на улице“», — рассказали путешественники журналистам Life.

По словам россиян, предложенное им жилье располагается в 600-700 метрах от отеля. При этом ресторан, где туристы должны были бесплатно питаться, находится на территории основного здания. Не устраивают приезжих апартаменты и близким расположением с диско-баром — туристы не могут спать из-за громкой музыки.

Похожая ситуация произошла в июне этого года. Туристы из России, заселившиеся в один из пятизвездочных отелей Турции, пожаловались на невыносимые условия отдыха: они боялись питаться и оставлять свои вещи в гостинице без присмотра.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество Путешествия
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...