Олигарх Прохоров раскрыл, как заработал свой первый миллион

Российский олигарх Михаил Прохоров заявил о том, что заработал свой первый миллион рублей еще в студенческие годы на торговле джинсами.
«Я учился в институте, и мы по утрам, рано утром разгружали вагоны. И тут на наше счастье случился специальный закон, связанный с кооперацией. И недолго подумав, мы через полгода открыли кооператив, который занимался джинсами по типу „варенка“. Если вы помните, тогда такие очень модные штаны были. И мы создали собственное производство джинсов по типу „варенка“, там, керамзит, различные химические соединения. И вот как раз на „варенке“ я и заработал свой первый миллион рублей. Был страшно горд этим, в этот момент даже не верил своему счастью», — рассказал бизнесмен в интервью, размещенном на сайте «Познер Online».
В настоящее время состояние Михаила Прохорова, который в 2012 году баллотировался в президенты РФ, составляет 9,8 миллиарда долларов США.
Летом минувшего года Люблинский районный суд города Москвы удовлетворил иск Михаила Прохорова к Алексею Навальному о защите чести и достоинства. Блогеру пришлось опровергнуть свое утверждение о взяточничестве бизнесмена и заплатить ему один рубль моральной компенсации. Причиной судебных разбирательств Навального и Прохорова стал ролик блогера на YouTube, в котором он обвиняет бизнесмена в даче взятки бывшему вице-премьеру РФ Александру Хлопонину. Суд обязал Навального опровергнуть это заявление. Также с блогера взыскали моральную компенсацию в размере 1 рубля, на которой настаивал Прохоров.