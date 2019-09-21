С екатеринбуржцев начали взымать плату за страхование жилья Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жителям Екатеринбурга стали приходить платежки за коммунальные услуги, в которых появилась строка «добровольный взнос за страхование жилого помещения». Больше всего горожан злит то, что их о дополнительных расходах не предупреждали и договор с ними никто не заключал.

Судя по записи в платежном документе, за страховку каждый владелец квартиры в Екатеринбурге должен выложить более 200 рублей. «Обратил внимание, что в платежке за квартиру появилась новая графа: Добровольное страхование от „Росгосстрах“. 230 рублей хотят. Будьте внимательны при оплате квитанций», — предупредил горожан житель Чкаловского района по имени Игорь в сервисе «Яндекс.Район».

Жители города в комментариях высказали негодование. Они считают, что их должны были заранее предупредить о том, что в счетах появится новая строка расходов. Кроме того, никто не объяснил от каких катаклизмов будет застраховано жилье. «Добровольно-приказное страхование жилья! От чего страхуют то?! Еще бы договорчик на руках иметь не помешало!», — возмущена екатеринбурженка Анна.

Как ранее писало «URA.RU», глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс рассказал о решении Минфина и Центробанка, предложивших в квитанции за коммунальные услуги включать страховку жилья. Предполагается, что деньги будут направляться в единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций. Минимальный ежемесячный платеж с квартиры будет составлять не менее 150 рублей. «Средства будут направляться в регионы, где объявляется ЧС», — заявлял Юргенс.