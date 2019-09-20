Стоимость страховки может начаться со 150 и вырасти до 300 рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министерство финансов и Центробанк РФ предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций, пополнять которых планируется за счет россиян, решивших застраховать свое жилье. Об этом журналистам рассказал глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

Минимальный платеж, по оценкам союза, может составить порядка 150 рублей в месяц с квартиры. Новую строку могут включить в квитанции за коммунальные услуги, но оплачивать ее будут исключительно на добровольной основе.

«Предполагается собрать по всей стране по 150 рублей, которые будут отправляться в „один общий котел“, 95% суммы поступит в Российскую национальную перестраховочную компанию. А оттуда средства будут направляться в регионы, где объявляется ЧС», — приводит слова Юргенса газета «Известия».

Опрошенные изданием эксперты не исключают, что в течение пары лет размер платежа может увеличиться до 250-300 рублей, однако конечная сумма будет зависеть от региона — предполагается, что тариф будет пропорционален риску возникновения ЧС. В то же время в Минфине считают, что программа страхования будет пользоваться спросом, поскольку будет более доступной, чем коммерческие договоры.