Сябитова из «Давай поженимся!» рассказала, как выжить на маленькую пенсию

Телеведущая Роза Сябитова посоветовала не надеяться на государство Фото: страница Розы Сябитовой в Instagram @syabitova_roza

От российского государства следует не ждать поддержки. Об этом корреспонденту «URA.RU» рассказала ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова.

По словам Сябитовой, размер ее пенсии составляет всего 14 тысяч рублей. «Наличие такой маленькой пенсии для меня не было новостью. Я всегда жила по принципу „О пенсии нужно думать с момента получения первой зарплаты“», — сообщила телеведущая агентству. По словам Розы Сябитовой, к пенсии стоит подходить так, «как это делают в цивилизованных странах»: изначально достаточно много работать и сделать к пенсионному возрасту «заготовки» в сфере недвижимости и банковских счетов.

Ведущая программы «Давай поженимся!» считает, что рассчитывать стоит не на пенсию, а на работу и на детей, так как именно они смогут поддержать в старости. «Но чтобы дети поддерживали родителей, их не следует обременять. Поэтому к старости построила себе родовое гнездо, написала несколько книг, создала семейный бизнес», — заявила Сябитова.

По мнению телеведущей, через талант и усердие подготовиться к безбедной пенсии может представитель любой профессии. А к размеру своей пенсии она относится нейтрально, так как это зависит лишь от государства. «Мне кажется, это государство наше нужно поддерживать, а не от государства чего-то ждать, потому что мы — это и есть государство», — заключила она.

Ранее стало известно о размерах пенсий российских звезд, размер которых не превышает 50 тысяч рублей.