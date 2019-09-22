21 сентября 2019

В Европе признали роль советской армии в борьбе с Гитлером

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Потери советской армии в ходе освободительной операции в Словакии составили 79,5 тысячи человекФото: Александр Кулаковский © URA.RU

На Западе любят подтасовывать факты участия советской армии во Второй мировой войне под определенные политические цели. При этом именно войска СССР сыграли важную роль в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Об этом заявил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини на торжествах по случаю 75-летия освобождения от немецких оккупантов поселка Калинова.

«К сожалению, мы живем в такое время, когда искажение истории, в том числе истории Второй мировой войны, подтасовка фактов и подгонка исторических событий под сегодняшние политические цели стали модой», — приводит РИА «Новости» слова Пеллегрини. Премьер-министр выразил сожаление, что в стране возникают «псевдоисторические версии», которые удовлетворяют чьи-то политические интересы, отмечает RT.

Политик призвал молодых соотечественников не забывать историю и ее героев, «Надо быть гордыми (за свою страну — прим. ред.) и всегда чтить тех, кто воевал за нашу свободу», — передает заявление Пеллегрини агентство Nation News.

Основная часть Словакии была освобождена от нацисткой оккупации в период с 25 марта по 5 мая 1945 года в ходе Братиславско-Броновской наступательной операции. Потери армии СССР составили 79,5 тысячи человек, в том числе безвозвратные — 16,9 тысячи человек.

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