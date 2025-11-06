Какие праздники отмечают 8 ноября 2025: что можно и нельзя делать

Международный день КВН объединяет Россию и остальной мир Фото: Илья Московец © URA.RU

В субботу, 8 ноября, календарь вобрал в себя праздник юмора, память о герое веры и гордость великой Сибири. Мир отмечает День КВН, Россия — День Сибири, а православные вспоминают великомученика Димитрия Солунского. В народе этот день называют Дмитриевым, считая временем поминовения предков и проводов осени. 8 ноября на свет появились создатель «Дракулы» Брэм Стокер, а также кумиры кино — Ален Делон, Олег Борисов и Олег Меньшиков. Подробнее о событиях и традициях этого дня — в материале URA.RU.

Международные праздники 8 ноября 2025 года

День КВН

Неофициальный, но любимый многими праздник — Международный день КВН отмечается каждый год 8 ноября. Эта дата выбрана не случайно: именно в этот день в 1961 году на телевидении впервые вышла передача «Клуб Веселых и Находчивых». Ее создателями стали журналист Сергей Муратов, врач Альберт Аксельрод и инженер Михаил Яковлев. Формат оказался по-настоящему новаторским: юмор, импровизация и живое общение быстро покорили зрителей по всей стране.

Александр Масляков на протяжении десятков лет оставался бессменным ведущим игры Фото: Анна Майорова © URA.RU

История КВН началась еще раньше — с программы «Вечер веселых вопросов», придуманной тем же Сергеем Муратовым. Это было первое интерактивное шоу в прямом эфире, где зрители могли сами участвовать в игре. Передача произвела фурор, но просуществовала недолго — до 1957 года. Однако идея не исчезла: через несколько лет она переродилась в КВН, который, несмотря на паузы и запреты, сумел сохранить и развить свое уникальное сочетание юмора, интеллекта и творчества.

С 2001 года, по инициативе ведущего Александра Маслякова, день первого эфира официально отмечается как Международный день КВН. Теперь это праздник всех, кто причастен к движению — игроков, авторов, режиссеров, музыкантов, редакторов и, конечно, зрителей. Ведь КВН — это не просто телепередача, а целая культура, объединяющая поколения веселых и находчивых по всему миру.

День радиологии

Каждый год 8 ноября медики всего мира отмечают Международный день радиологии — праздник, посвященный одной из важнейших областей современной медицины. Он был учрежден в 2012 году по инициативе Европейского общества радиологии, Радиологического общества Северной Америки и Американского колледжа радиологии. Дата выбрана не случайно: именно 8 ноября 1895 года Вильгельм Конрад Рентген открыл рентгеновское излучение, навсегда изменив подход к диагностике и лечению болезней.

Главная цель праздника — привлечь внимание общества к значению радиологии и показать, насколько она важна для здоровья людей. Сегодня эта дисциплина охватывает не только рентген и томографию, но и ультразвук, МРТ, ядерную медицину и множество других методов, позволяющих врачам буквально «заглядывать» внутрь человеческого тела без хирургического вмешательства.

8 октября отмечается день рентгенолога Фото: Анна Майорова © URA.RU

Международный день радиологии стал преемником Европейского дня радиологии, который отмечался лишь однажды — 10 февраля 2011 года, в годовщину смерти Рентгена. Уже через год организаторы решили сделать праздник мировым, объединив профессиональные сообщества разных стран. Сегодня 8 ноября — это символ научного прогресса, точности и человечности, ведь благодаря радиологии миллионы людей по всему миру получают шанс на своевременную диагностику и успешное лечение.

День урбанизма

Всемирный день урбанизма, или Всемирный день градостроительства, отмечается 8 ноября в более чем тридцати странах мира. Его инициатором стал профессор Университета Буэнос-Айреса Карлос Мария делла Паолера — выпускник Парижского института урбанизма, предложивший праздник еще в 1949 году. Цель этого дня — повысить интерес общества и профессионалов к вопросам городского планирования и развитию комфортной городской среды.

Праздник напоминает о том, что грамотное градостроительство влияет не только на архитектуру, но и на качество жизни горожан, экологию и устойчивость городов. В разных странах проходят конференции, выставки и общественные дискуссии, где обсуждают будущее урбанизации и роль человека в формировании среды. Активное участие в мероприятиях традиционно принимает Американский институт сертифицированных специалистов по городскому планированию, подчеркивая глобальное значение этого профессионального праздника.

День пианиста

8 ноября музыканты всего мира отмечают Всемирный день пианиста — неофициальный международный праздник профессиональных и начинающих пианистов, клавишников и всех, кто связан с фортепианной музыкой. В этот день проходят концерты, творческие встречи и акции «свободное пианино», где любой желающий может сыграть на инструменте в общественном месте. Музыкальные магазины предлагают скидки, а ученики и педагоги обмениваются поздравлениями и благодарностями.

В этот день любой желающий может сыграть на пианино в общественном месте Фото: Размик Закарян © URA.RU

Идея праздника принадлежит культурному деятелю и любителю фортепианной музыки Ивану Манько-Вертоградову. Он предложил установить 8 ноября как день пианиста, считая, что музыканты, работающие с клавишными инструментами, заслуживают собственного профессионального торжества. С тех пор праздник стал популярным не только среди исполнителей, но и среди слушателей, которые приходят на концерты, чтобы насладиться живым звучанием пианино.

В 2024 году Всемирный день пианиста отметил десятилетний юбилей. За это время инициативу подхватили десятки стран — от Австрии и Великобритании до Японии и США. Праздничные концерты давали Лондонский симфонический оркестр и Бостонская филармония, а участие в мероприятиях принимали знаменитости, включая Эллен Дедженерес и Билли Джоэла. Сегодня этот день стал настоящим символом любви к музыке, объединяющим людей разных культур и поколений за клавиатурой пианино.

Российские праздники 8 ноября 2025 года

День Сибири

Праздник был учрежден при императоре Александре III в честь 300-летия присоединения Сибири к России. Исторической датой считается 8 ноября 1582 года, когда отряд казаков под руководством атамана Ермака взял столицу Сибирского ханства — город Искер, положив начало освоению огромных восточных территорий.

Сегодня Сибирь по праву считается одним из главных символов страны. Этот обширный регион известен не только суровой природой и богатой историей, но и своими колоссальными ресурсами — нефтью, газом, золотом и другими полезными ископаемыми, которые играют важную роль в экономике России.

8 ноября в России отмечают День Сибири Фото: Размик Закарян © URA.RU

День ветеранов спорта

Каждый год 8 ноября в России отмечается День ветеранов спорта — праздник людей, посвятивших спорту не менее 15 лет своей жизни. Это не только бывшие спортсмены, но и тренеры, наставники, организаторы и общественные деятели, внесшие значительный вклад в развитие физической культуры и спорта.

Истоки праздника уходят во времена СССР, когда спортивные достижения считались показателем силы и престижа государства. После распада Союза многие традиции изменились, но уважение к ветеранам спорта сохранилось. Сегодня этот день напоминает о тех, кто прославлял страну на спортивных аренах и заложил основы для новых поколений чемпионов.

Православный праздник 8 ноября 2025 года

День памяти великомученика Димитрия Солунского

Православные христиане 8 ноября чтут память святого великомученика Димитрия Солунского — одного из самых почитаемых святых, известного также как Димитрий Мироточец. Он жил в начале IV века в городе Фессалоники (современные Салоники) и пострадал за веру во времена императора Максимиана.

Согласно преданию, Димитрий был сыном римского проконсула и с юных лет исповедовал христианство. После смерти отца он занял его место, но вместо того чтобы служить языческим богам, открыто проповедовал веру Христову и обращал горожан в христианство. Когда о его деятельности узнал император, святого арестовали. Находясь в темнице, Димитрий благословил своего ученика Нестора на бой с гладиатором Лием, и тот победил его, но вскоре оба были казнены по приказу Максимиана.

Мученичество св. Димитрия, критская икона XV века Фото: Wikipedia/Public Domain

После мученической смерти Димитрия его тело тайно погребли в Салониках, где вскоре начали происходить чудеса. В IV веке над его гробницей построили первую церковь, а позднее — величественную базилику Святого Димитрия, которая сохранилась до наших дней. Святой почитается как покровитель воинов, защитник городов и помощник всех, кто обращается к нему с молитвой.

День памяти архиепископа Новгородского Феофила

Архиепископ Феофил был епископом Русской православной церкви и занимал кафедру Великоновгородской и Псковской епархии. Он стал последним новгородским святителем, избранным на народном вече, и впоследствии был канонизирован как святой под именем Феофил Печерский.

Почитание Феофила Печерского совпадает с датой смерти (умер в 1484 году) и приходится на 26 октября по юлианскому календарю, а также на 28 августа — в день Собора отцов Киево-Печерских, почивающих в Дальних пещерах. В эти дни верующие отмечают его духовное наследие и роль в церковной истории.

Народный праздник 8 ноября 2025 года

Дмитриев день

В народном календаре 8 ноября отмечался как Дмитриев день, символизируя полное вступление зимы в свои права. Этот день был наполнен особыми обычаями и повериями, а главным смыслом праздника считалось поминовение усопших. Люди ходили в церковь и на кладбища, устраивали поминальные обеды — «дмитриевские», где обязательным блюдом была кутья. На стол ставили лишнюю тарелку для умерших родственников, веря, что их души присутствуют за трапезой.

На застольях лишнюю посуду ставили для умерших родственников Фото: Создано в Midjourney

Дмитриев день также знаменовал завершение брачного сезона. Считалось, что после этого праздника свадьбы играть уже нельзя, так как приближается строгий Рождественский пост, если он выпадал на поздние числа ноября. Помимо этого, день служил сигналом к завершению всех сезонных работ и подготовке к зиме — люди старались закончить заготовки, уборку и прочие домашние дела.

Особое внимание уделялось гостеприимству. Существовала традиция навещать друзей и родственников, причем первым в дом должен был зайти мужчина — это считалось залогом благополучия на весь год. Дмитриев день сочетал в себе память о предках, завершение жизненных циклов и подготовку к холодному сезону, оставаясь одним из значимых праздников народного календаря.

Приметы и поверья 8 ноября

В народных приметах 8 ноября, или Дмитриев день, был связан с предсказанием зимней погоды. Считалось, что если в этот день лежит снег, то и на Пасху погода будет холодной: «Дмитрий на снегу — и Пасха на снегу». Аналогичная примета звучала так: «Коли Дмитриев день со снегом, то и Святая (Пасха) со снегом, а Дмитриев по голу, и Святая по тому».

Кроме того, народ наблюдал за изменениями температуры. Оттепель в Дмитриев день предвещала мягкую и продолжительную зиму: «На Дмитрия оттеплело — всю зиму зеленям стоять». А если мороз уже начинал крепчать, люди говорили: «Дмитриев день — зима уж лезет на плетень», отмечая, что холодные дни становятся постоянными. Эти приметы помогали предсказывать характер предстоящей зимы и планировать хозяйственные дела.

Что нельзя делать 8 ноября

8 ноября существовали строгие запреты, связанные с уважением к предкам и подготовкой к зиме. Нельзя было заниматься тяжелым трудом, особенно прядением, шитьем и вязанием — так называемым «верчением колеса». Также запрещалось сквернословить и ссориться, особенно за поминальным столом, чтобы не осквернять память усопших.

8 ноября запрещалось шить одежду Фото: Илья Московец © URA.RU

Особое внимание уделялось порядку в доме и заботе о ближних. Считалось, что в неубранный или грязный дом могут прийти злые духи, поэтому поддерживать чистоту было обязательно. Кроме того, в этот день верили в важность милосердия: щедро раздавали милостыню и помогали нуждающимся, полагая, что через добрые дела оказывают помощь своим усопшим родственникам.

