В России выявили массовые нарушения прав потребителей на маркетплейсах

Были рассмотрены вопросы, связанные с соблюдением прав потребителей в сфере электронной торговли Фото: Илья Московец © URA.RU

В России зафиксировал рост нарушений законодательства о защите прав потребителей на маркетплейсах. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В настоящее время фиксируется увеличение признаков нарушений законодательства в области защиты прав потребителей, которые допускаются на крупнейших маркетплейсах», — говорится в сообщении. Проблема приобрела системный характер и требует комплексного подхода к регулированию деятельности цифровых торговых платформ.

На заседании Общественного совета при Роспотребнадзоре были рассмотрены ключевые вопросы, связанные с соблюдением прав потребителей в сфере электронной торговли и необходимостью более жесткого регулирования деятельности маркетплейсов. Члены совета единогласно поддержали предложения о дальнейшем вовлечении маркетплейсов в контроль за продавцами и реализуемыми товарами.

Продолжение после рекламы

Важным решением стала поддержка унификации правового статуса различных цифровых ресурсов, используемых для предпринимательской деятельности. Члены Общественного совета выступили за то, чтобы маркетплейсы, площадки объявлений, социальные сети и мессенджеры регулировались по единым правилам в тех случаях, когда они применяются для коммерческих целей.

Эксперты поддержали введение ограничений на деятельность в России посреднических платформ и других сервисов, не имеющих официальных представительств на территории страны и не выполняющих требования российского законодательства. Отдельное внимание было уделено проблеме продажи через маркетплейсы товаров с возрастным цензом.