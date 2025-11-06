В России выявили массовые нарушения прав потребителей на маркетплейсах
Были рассмотрены вопросы, связанные с соблюдением прав потребителей в сфере электронной торговли
Фото: Илья Московец © URA.RU
В России зафиксировал рост нарушений законодательства о защите прав потребителей на маркетплейсах. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«В настоящее время фиксируется увеличение признаков нарушений законодательства в области защиты прав потребителей, которые допускаются на крупнейших маркетплейсах», — говорится в сообщении. Проблема приобрела системный характер и требует комплексного подхода к регулированию деятельности цифровых торговых платформ.
На заседании Общественного совета при Роспотребнадзоре были рассмотрены ключевые вопросы, связанные с соблюдением прав потребителей в сфере электронной торговли и необходимостью более жесткого регулирования деятельности маркетплейсов. Члены совета единогласно поддержали предложения о дальнейшем вовлечении маркетплейсов в контроль за продавцами и реализуемыми товарами.
Важным решением стала поддержка унификации правового статуса различных цифровых ресурсов, используемых для предпринимательской деятельности. Члены Общественного совета выступили за то, чтобы маркетплейсы, площадки объявлений, социальные сети и мессенджеры регулировались по единым правилам в тех случаях, когда они применяются для коммерческих целей.
Эксперты поддержали введение ограничений на деятельность в России посреднических платформ и других сервисов, не имеющих официальных представительств на территории страны и не выполняющих требования российского законодательства. Отдельное внимание было уделено проблеме продажи через маркетплейсы товаров с возрастным цензом.
Участники заседания предложили подготовить проект норм, которые определяли бы четкий порядок возврата потребителем товара через инфраструктуру маркетплейсов. Новые правила должны охватывать все этапы процесса возврата, включая взаимодействие с пунктами выдачи заказов.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.