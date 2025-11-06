В Москве 20 человек арестовали за участие в массовой драке с мигрантами

Два десятка участников массовой драки у московского ЖК «Прошкино» находятся под стражей. Их обвиняют в хулиганстве. Об этом сообщили в московском главке СК России.

Напомним, что массовая драка произошла 25 октября на территории жилого комплекса «Прокшино» в Москве, когда рабочие напали друг на друга с лопатами, палками и дорожными знаками. По данным правоохранительных органов, всего в полицию доставили более 80 человек, из которых 19 были задержаны как подозреваемые по статье «хулиганство», им грозит до семи лет лишения свободы. Еще 65 участников привлечены к административной ответственности. МВД Москвы ведет расследование, об этом сообщало RT.