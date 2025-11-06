ЕС запретит мультивизы для россиян: инструкция, как получить шенген сейчас

Шенгенская виза действует лишь на территории шенгенского соглашения, Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Евросоюзе проходит обсуждение по прекращению выдачи шенгенских мультивиз российским гражданам. Россияне смогут оформлять, по большей части, только однократные визы. Об этом сообщило издание Politico.

Шенгенская виза позволяет беспрепятственно перемещаться между странами-участниками соглашения. Что такое шенгенская виза, где она действует и перечень документов для подачи — в материале URA.RU.

Что такое шенгенская виза и где она действует

Шенгенская виза — документ, дающий право на нахождение на территории государств Шенгенского соглашения. Это разрешение предоставляет возможность пребывания в зоне до 90 суток в рамках каждого 180-дневного интервала. При этом виза может оформляться как для однократного, так и для многократного въезда.

Территория Шенгенского соглашения (шенгенская зона) — это единое пространство, в пределах которого отсутствует контроль на внутренних границах. Такая система была разработана для беспрепятственного перемещения между государствами-участниками соглашения, среди которых страны-члены ЕС и другие. Лица, обладающие гражданством стран-участниц, могут пересекать межгосударственные границы без прохождения паспортного контроля.

Типы шенгенской визы

Существует несколько основных видов шенгенской визы. Среди них есть виза типа С (краткосрочная виза для туристов до 90 дней на каждые 180 дней), мультивиза (въезд и выезд из зоны на время ее действия), виза типа D (национальная долгосрочная, которая позволяет находиться дольше 90 дней по учебе, работе или с целью воссоединения семьи, однако перемещаться по всем странам зоны запрещено). А также существуют транзитные А и В визы, которые используются при пересадках в аэропортах стран ЕС.

Как оформить визу

Перед подачей документов нужно определить, в какую страну запланирован основной или первичный въезд. В консульстве ответят, можно ли получить шенгенскую визу в данный момент. Когда маршрут через несколько стран, то следует обращаться туда, где турист будет находиться большую часть времени.

Подача документов почти всегда происходит по предварительной записи через визовый центр или консульство. При подаче необходимо сдать отпечатки пальцев и сделать фото. Данные действуют 5 лет. Если вы сдавали биометрию ранее, повторно проходить процедуру не нужно.

Далее следует оплатить консульский сбор и сервисный. Первый оплачивается суммой в 80 евро (около 7,5 тысячи рублей) для взрослых, 40 евро (около 3,7 тысячи рублей) для детей 6-12 лет. Сервисный сбор визового центра оплачивается отдельно.

Следом остается отслеживать статус заявки. Это можно сделать онлайн на сайте визового центра. И позже получить шенгенскую визу лично или через представителя по доверенности.

Перечень документов

Для посещения стран шенгенского соглашения следует подготовить перечень документов. Среди них: