Мишустин заявил о постепенном снижении порога уплаты НДС для бизнеса

«Порог по годовой выручке для уплаты НДС малым и средним бизнесом будет снижаться постепенно», — сказал Мишустин. Его слова опубликованы на официальном сайте Правительства. В 2026 году лимит годовой выручки для освобождения от уплаты НДС составит 20 миллионов рублей. В 2027 году планка будет снижена до 15 миллионов рублей годовой выручки. Финальный этап реформы наступит в 2028 году, когда порог для уплаты НДС достигнет отметки в 10 миллионов рублей годовой выручки.