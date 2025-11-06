Мишустин заявил о постепенном снижении порога уплаты НДС для бизнеса
Финальный этап реформы наступит в 2028 году
Порог годовой выручки, при котором малый и средний бизнес обязан уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС) будет постепенно снижаться. Об этом сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
«Порог по годовой выручке для уплаты НДС малым и средним бизнесом будет снижаться постепенно», — сказал Мишустин. Его слова опубликованы на официальном сайте Правительства. В 2026 году лимит годовой выручки для освобождения от уплаты НДС составит 20 миллионов рублей. В 2027 году планка будет снижена до 15 миллионов рублей годовой выручки. Финальный этап реформы наступит в 2028 году, когда порог для уплаты НДС достигнет отметки в 10 миллионов рублей годовой выручки.
Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что денежно-кредитная политика, реализуемая регулятором, нацелена, в частности, на недопущение возвращения к экономической обстановке 1990-х годов. Она отметила, что национальная валюта приобретает большую привлекательность в качестве инструмента сбережений как для населения, так и для представителей бизнеса.
