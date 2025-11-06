Дизайнер оценил милитари наряды Shaman и Мизулиной в ЗАГСе

Дмитрий Шишкин: сейчас не до фаты и пышных праздников. Фото: Размик Закарян © URA.RU

Милитари-стиль на свадьбе артиста Ярослава Дронова (Shaman) и главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной уместен, так как он отражает общую тенденцию в обществе — сейчас не до пышных торжеств. Таким мнением поделился дизайнер Дмитрий Шишкин.

«В целом, вполне интересно продуманные образы, которые как раз говорят о том, что сейчас не до фаты, не до больших празднеств и пышных свадеб. И, соответственно, стиль милитари, конечно, вызывающий, но вполне как бы уместен в нынешнем контексте», — передает aif.ru слова Шишкина. Дизайнер пояснил, что наряды, вероятно, были выбраны из готовых коллекций, а не пошиты на заказ.

Такой подход, по мнению специалиста, только усиливает идею скромности и близости к народу. Эксперт не исключил, что Дронов и Мизулина могут задать новый свадебный тренд. «Милитари давно в моде, а теперь, возможно, появится тренд на свадьбы в цвете хаки.

