Обвиняемому в убийстве байкера в Москве вынесли приговор

Мосгорсуд приговорил к 17 годам лишения свободы обвиняемого в убийстве байкера, произошедшем весной 2024 года. Преступление было совершено из-за замечания о парковке.

«Назначить обвиняемому Аббасову Шахину наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Помимо самого Аббасова, обвинения были предъявлены его брату Шохрату. Следствие квалифицировало их действия как убийство группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений. Кроме того, уголовное преследование было инициировано в отношении отца Шахина, его дяди, кузена и друга. Всем им предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве.

Прокуратура в ходе судебного процесса просила назначить остальным фигурантам дела сроки лишения свободы от 9,5 до 16 лет в зависимости от степени их участия в преступлении. Все обвиняемые были заключены под стражу и находятся в СИЗО.

Преступление произошло 17 апреля 2024 года на Краснодарской улице в Москве. 21-летний Шахин Аббасов припарковал свой автомобиль на тротуаре у подъезда жилого дома. Такая парковка вызвала справедливое недовольство 24-летнего Кирилла Ковалева, который увлекался мотоциклами и был членом байкерского сообщества. Молодой человек сделал водителю замечание о неправильной парковке. Аббасов проявил агрессию и напал на Ковалева. В ходе нападения он жестоко избил байкера и нанес ему удар ножом в область живота. После совершения преступления Шахин Аббасов предпринял попытку скрыться от правоохранительных органов.