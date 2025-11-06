«Одна из самых циничных схем»: россиянам рассказали об обмане бойцов СВО

По словам сенатора, мошенники играют на эмоциях потенциальных жертв Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Участникам специальной военной операции необходимо усилить меры цифровой безопасности из-за активизации мошенников, которые взламывают их аккаунты в социальных сетях и мессенджерах для вымогательства денег у знакомых. Об этом заявил сенатор Артем Шейкин.

«Эта одна из самых циничных схем, которые появились за последнее время. <...> Когда человек получает сообщение якобы от знакомого, который находится в зоне специальной военной операции, он прежде всего испытывает тревогу и желание срочно оказать помощь. Именно на этом эмоциональном импульсе преступники и зарабатывают», — сказал Шейкин в интервью «Газете.Ru».

По словам парламентария, мошенники хотят получить деньги, пользуясь доверием людей и их патриотическими чувствами. Преступники заранее готовятся к разговору: находят настоящие имена и фотографии, копируют стиль общения в интернете, а иногда даже повторяют характерные слова и выражения конкретного человека. Упоминание о том, что «нельзя зайти в онлайн-банк», делает историю более убедительной, так как военнослужащий в зоне боевых действий на самом деле может столкнуться с проблемами связи.

Как отметил Шейкин, мошенники манипулируют чувствами предполагаемой жертвы — представляясь военнослужащим, они обращаются за помощью, ссылаясь на якобы грозящую им опасность, и настаивают на срочном переводе денежных средств. Парламентарий разъяснил способы защиты учетных записей в социальных сетях от несанкционированного доступа.