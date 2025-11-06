В РФ могут ввести послабления для впервые нарушивших положения по НДС
Послабления могут ввести для тех предпринимателей, кто впервые нарушит положения по НДС
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Российские власти могут ввести мораторий на привлечение к ответственности малого и среднего предпринимательства (МСП), впервые допустившего нарушения по налогу на добавленную стоимость (НДС). Инициативу озвучил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«В России могут ввести мораторий на привлечение к ответственности МСП, впервые допускающих нарушения по НДС», — сказал Мишустин. Его слова приводит ТАСС.
Ранее Мишустин также сообщил, что кабмин РФ принял во внимание инициативы, касающиеся налоговой системы, включая упрощенную систему налогообложения для представителей МСП, а также патентную систему. Кабмин выступает с предложением о поэтапной корректировке пороговых значений для уплаты налога на добавленную стоимость: в 2026 году порог составит до 20 миллионов рублей, в 2027 году — 15 миллионов рублей, а в 2028 году — 10 миллионов рублей, передает RT.
