Подразделение «Горыныч» ликвидировало боевиков ВСУ на окраинах Константиновки
Бойцы обнаружили и поразили полевую позицию операторов беспилотников ВСУ
Подразделение «Горыныч» Донецкого управления ФСБ России провело успешную операцию по уничтожению украинских боевиков на окраинах города Константиновки. Об этом сообщила официальная пресс-служба ведомства.
«Антитеррористическое подразделение „Горыныч“ регионального управления ФСБ России во взаимодействии с 4-й отдельной мотострелковой бригадой Южного военного округа ведет охоту на диверсионные группы украинских боевиков на константиновском направлении», — говорится в сообщении, передает ТАСС. Бойцы обнаружили и поразили полевую позицию операторов беспилотников ВСУ.
После успешного выполнения первой задачи военнослужащие нейтрализовали пункт управления дронами ВСУ. Данный пункт управления использовался украинскими формированиями для организации атак по мирному населению Дзержинска. Бойцы «Горыныча» ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы противника. Эти группы пытались организовать минную засаду на маршруте движения российской военной техники.
Ранее Минобороны РФ сообщило о проведении масштабных ударов по украинской инфраструктуре в течение последних суток. Целями атак стали объекты энергетической и транспортной систем, задействованные в обеспечении функционирования украинских военных формирований. В районе Купянска силы противника понесли значительные потери: до 50 военнослужащих, а также была уничтожена техника, включая тяжелый механизированный мост.
