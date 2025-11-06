В ЕС заявили о новых ограничениях выдачи виз россиянам
Ограничения планируют ввести на выдачу многократных виз
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Еврокомиссии изучают вопрос о введении дополнительных мер ограничения выдачи шенгенских виз для российских граждан. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.
«Еврокомиссия изучает совместно со странами ЕС дополнительные меры по ограничению выдачи шенгенских виз гражданам России», — сказал Ламмерт в Брюсселе во время брифинга. Он уточнил, что до этого многократные визы не относились к числу ограничений для россиян.
Ранее на фоне рассматриваемых Еврокомиссией ограничений, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов предположил, что полностью закрывать границы для россиян Евросоюз не планирует. Абасов считает, что заявления Брюсселя носят демонстративный характер.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.