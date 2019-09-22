В Турцию идет очень большой поток туристов Фото: Pixabay.com

В основном российские туристы в Турции гибнут из-за несчастных случаев, а не от алкоголя. Об этом заявила генеральный директор «Кузбасский Союз туриндустрии» Ирина Лисина.

«Все встревожены, обращают внимание на то, что русские туристы часто гибнут. Я бы не сказала, что это из-за того, что пьют или едят жирную пищу. Это все ерунда. В основном гибель происходит из-за несчастных случаев: автобус перевернулся и так далее», — объяснила эксперт. Также она отметила, что гибель туристов — это не национальный вопрос и не стоит «искать тут какие-то особенности русских».

По словам Лисиной, в Турцию идет очень большой поток туристов, и работники сферы туризма просто не справляются с объемом работы. Он подчеркнула, что стоит больше внимания уделять безопасности и предотвращению несчастных случаев. «Идет нещадная эксплуатация, все стареет. В Турции надо заниматься инфраструктурой, ремонтом и безопасностью», — заключила Лисина.

Ранее генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности (РТФО) Сергей Марков назвал самыми частыми причинами гибели российских туристов в Турции ДТП и алкоголь. 21 сентября в Анталье в результате ДТП с автобусом пострадали 22 гражданина РФ, передает «Ридус». 15 туристов доставили в больницу, 7 отказались от медицинских услуг. А 20 сентября стало известно, что на двоих детей из Екатеринбурга и шестерых взрослых во время кулинарного шоу в турецком отеле вылили горящее масло, передает «Пятый канал».