21 сентября 2019

Названа главная причина частой гибели россиян в Турции

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Клипарт depositphotos.com, море, волейбол, туристы, турция, жара, пляжный волейбол, кемер
С начала туристического сезона на юге Турции зафиксировано 88 смертей россиянФото: depositphotos.com

Чаще всего российские туристы гибнут в Турции из-за ДТП и употребления алкоголя в жару. Об этом сообщил генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности (РТФО) Сергей Марков.

«Немцы и англичане тоже пьют, но они пьют пиво, а после безвольными мешками сидят в тени. Наши же, приняв на грудь водки, отправляются на подвиги», — приводит его слова РИА «Новости». Он подчеркнул, что на отдыхе в жару нельзя употреблять крепкий алкоголь.

Также Марков заявил, что еще одной причиной летального исхода российских туристов часто становятся дорожно-транспортные происшествия. Эксперт отметил, что в России граждане чувствуют себя в безопасности, переходя дорогу по пешеходному переходу. Однако в Турции водители плохо соблюдают правила дорожного движения и не пропускают пешеходов.

Помимо этого Марков обратил внимание на то, что нередко россияне на отдыхе гибнут из-за хронических заболеваний и возраста. Кроме того, согласно статистике, среди туристов есть немало женщин, которые отправляются в Турцию на последних сроках беременности.

Ранее 21 сентября в Анталье перевернулся автобус с российскими туристами. В результате аварии пострадали 15 граждан РФ, их доставили в больницы. По последним данным, в клинике остаются восемь человек, передает агентство Nation News. Также стало известно, что в одном из турецких отелей двоих детей из Екатеринбурга в возрасте трех с половиной и десяти лет на ужине облили горящим маслом, передает RT. По словам отца, всего пострадали восемь человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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