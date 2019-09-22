Летчик-герой «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов вернулся к работе

Дамир Юсупов совершает рейс в Анапу Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Герой России пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов прямо сейчас совершает полет впервые после жесткой посадки в Подмосковье. Об этом «URA.RU» сообщил источник в авиакомпании.

«Дамир Юсупов вернулся к работе после прохождения всех необходимых медицинских обследований и формальностей. Он приступил к полетам на этой неделе», — подтвердили в пресс-службе «Уральских авиалиний». По данным собеседника агентства, сейчас Юсупов находится за штурвалом Airbus A320, который совершает рейс Екатеринбург — Анапа. Это первый полет Юуспова после авиакатастрофы.

Супруга пилота Наталья Юсупова также косвенно подтвердила информацию. «Наверное, да, он сейчас в полете», — сказала она в разговоре с «URA.RU». Женщина пояснила, что за новые полеты супруга не переживает.

Летчик Дамир Юсупов 15 августа посадил самолет А-321 «Уральских авиалиний» в кукурузном поле спустя 15 минут после вылета из подмосковного аэропорта Жуковский. У лайнера отказали двигатели из-за попавших в них птиц. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, все они остались живы, напоминает «Пятый канал». Позднее о подвиге экипажа A-321 предложили снять фильм, уточняет телеканал 360.