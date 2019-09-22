В Минобороны допустили отмену военного призыва

Сергей Шойгу не согласен с отменой призывной армии, но допускает такое положение дел Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России могут отказаться от армии по призыву, но это будет неправильное решение. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В принципе это возможно. Но не считаю такое решение правильным. Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае», — цитирует Шойгу газета «Московский комсомолец». По его словам, в любом суверенном государстве, помимо военнослужащих-профессионалов, должен быть мобилизационный резерв из жителей страны.

Шойгу отметил, что призывная армия является эффективной, но не всегда. Министр обороны убежден, что за год службы призывник не может получить настолько профессиональные навыки, чтобы, например, обслуживать военную технику. Поэтому баланс сил будет смещен в сторону специалистов, которые проходят службу по контракту. «Мы же не можем его восемь месяцев готовить для того, чтобы он полноценно прослужил всего четыре месяца», — заключил глава военного ведомства.

Ранее военный эксперт Андрей Кошкин рассказал «URA.RU», что некомплект призывников является главной проблемой российской армии. Согласно новому предложению Минобороны, военкоматы начнут ставить на учет не только зарегистрированных в их районе юношей призывного возраста, но и фактически проживающих, передает агентство Nation News.