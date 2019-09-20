«Уклонистов» назвали главной проблемой Минобороны

Демографический кризис усугубил ситуацию с недобром в армию РФ Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Некомплект призывников на сегодняшний день является ключевой проблемой российской армии, а новое предложение Минобороны РФ по борьбе с «уклонистами» поможет полностью ее решить. Такое мнение в разговоре с «URA.RU» высказал военный эксперт Андрей Кошкин.

«Погружение стран европейского континента в демографическую яму — это глобальная проблема, и она не обошла Россию. С демографическим провалом борются и высшие, и средние учебные заведения, и вооруженные силы. Поэтому объективная нехватка ресурсов в армии, конечно же, существует», — пояснил Кошкин.

Специалист подчеркнул, что Минобороны в борьбе с этой проблемой использует различные новаторские методы, в том числе — разрешение военкоматам ставить на учет россиян даже без регистрации по месту жительства. «Эта мера поможет восполнить ресурс. Это все хорошо просчитано, аналитически подготовлено. Минобороны запрашивало соответствующую информацию у гражданских ведомств», — заключил Кошкин.

Поправка в законодательство, которую предложило Минобороны, позволит военкоматам ставить на учет граждан, проживающих в их районе даже без регистрации. По данным ведомства, нововведение позволит решить проблему «уклонистов», переезжающих в другой город, чтобы их не призвали. Ранее стало известно, что в России на треть сократилось число уклоняющихся от армии, сообщает «Национальная служба новостей».