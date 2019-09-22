В крестном ходе приняли участие около 1,3 тысячи человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге ученики воскресной школы прошли крестным ходом под дождем от храма Владимирской иконы Божией Матери до Ганиной Ямы. Видеозапись шествия появилась в социальных сетях.

В Екатеринбургской епархии опровергли информацию о том, что дети шли под дождем. «С утра действительно шел дождь. Но когда крестный ход начался, он прекратился. Более того, где-то в километре от Ганиной Ямы выглянуло солнышко. Все восприняли это как радостный знак», — рассказала «URA.RU» пресс-секретарь епархии Анжела Тамбова.

Представитель епархии отметила, что такой же крестный ход был в прошлом году, и тогда ученики воскресной школы действительно шли под дождем, что было для них «определенным испытанием». По ее словам, от храма Владимирской иконы Божией Матери вышли около 1,3 тысячи человек, а на Ганиной Яме собрались уже 1,5 тысячи верующих. Крестный ход был посвящен началу учебного года.