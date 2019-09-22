Вдова убитого экс-депутата Вороненкова запретила сыну общаться с бабушкой

Супруга погибшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова запретила своему сыну общаться с бабушкой, матерью Вороненкова. По мнению Максаковой, ее сыну не нужно такое общество.
«Ему нужно общаться с бабушкой-алкоголичкой, которая продает своего сына?» — цитирует НТВ Максакову, которая отметила, сам Денис Вороненков не хотел поддерживать отношения с матерью. Также супруга убитого экс-депутата заявила, что выбросила игрушки, подаренные его матерью, испугавшись, что в них «есть споры сибирской язвы».
Как сообщила Людмила Вороненкова, она долго искала встречи со своей невесткой, и именно это «преследование» стало причиной запрета общения сына Дениса Вороненкова с его бабушкой.
В октябре 2016 года Денис Вороненков вместе с женой Марией Максаковой переехал жить на Украину. Депутат объяснял это политическими причинами. Через год он был расстрелян в Киеве, его обвиняли в мошенничестве и организации фальсификации единого госреестра юрлиц. В мае Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-парламентария.