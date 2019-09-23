Дилеры предупредили о скором росте цен на автомобили

С 1 января 2020 года в России вырастут цены на автомобили из-за планов правительства увеличить утилизационный сбор. С таким прогнозом выступили управляющие дилерских центров в стране.
«Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года», — сказал в беседе с РИА «Новости» замглавы корпоративных продаж «Авилона» Андрей Гусев. Такого же мнения придерживается и генеральный директор группы компаний «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин. Желающим приобрести автомобиль он посоветовал сделать это в конце текущего года.
С 1 января, напомним, утилизационный сбор на машины в России может вырасти, по некоторым данным, от 80% до 120%. Это, как полагают эксперты, повлечет за собой рост стоимости самих авто. При этом ожидается, что на фоне снижения доходов населения резкого повышения цен не произойдет. Наиболее вероятно, они будут расти постепенно на 2-4%.