Утилизационный сбор на автомашины в России снова повысят

С 1 января 2020 года утилизационный сбор на автомобили в России может существенно вырасти. По планам Минпромторга, индексация необходима, чтобы сохранить нагрузку на импорт после сентябрьского снижения ввозных пошлин.
«В среднем ставки сбора, по предварительным расчетам, могут вырасти на 80%, в легковом сегменте — на 110%», — сообщает «
Аналитики уверены: на фоне повышения ставок сбора может произойти рост цен не только на ввозимые в Россию машины, но и на те, чье производство локализовано внутри страны. Ожидается, что на фоне снижения доходов населения резкого повышения цен не произойдет, чтобы не отпугнуть покупателей. Наиболее вероятно, что цены будут расти постепенно — на 2—4%.
Утильсбор последний раз повышался в 2018 году, после чего поднялись и цены на автомобили. Эффект тогда составил 39,3 млрд рублей. Сбор от импортных автомобилей составил 49,4 млрд рублей, от локализованных в России — 159,6 млрд рублей.