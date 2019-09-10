09 сентября 2019

Утилизационный сбор на автомашины в России снова повысят

© Служба новостей «URA.RU»
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Салон «Мерседес-Бенц» в УралАвтоХаус. Екатеринбург, автосалон, мерседес бенц, mercedes-benz
Повышение утилизационного сбора приведет к очередному росту цен на автомашиныФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

С 1 января 2020 года утилизационный сбор на автомобили в России может существенно вырасти. По планам Минпромторга, индексация необходима, чтобы сохранить нагрузку на импорт после сентябрьского снижения ввозных пошлин.

«В среднем ставки сбора, по предварительным расчетам, могут вырасти на 80%, в легковом сегменте — на 110%», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Указывается, что Минпромторг уже направил в правительство предложения, которые позволят сохранить барьер для импорта на уровне 30% от стоимости — исходной ставки пошлин.

Аналитики уверены: на фоне повышения ставок сбора может произойти рост цен не только на ввозимые в Россию машины, но и на те, чье производство локализовано внутри страны. Ожидается, что на фоне снижения доходов населения резкого повышения цен не произойдет, чтобы не отпугнуть покупателей. Наиболее вероятно, что цены будут расти постепенно — на 2—4%.

Утильсбор последний раз повышался в 2018 году, после чего поднялись и цены на автомобили. Эффект тогда составил 39,3 млрд рублей. Сбор от импортных автомобилей составил 49,4 млрд рублей, от локализованных в России — 159,6 млрд рублей.

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