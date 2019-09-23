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В Екатеринбурге выпал первый снег. ФОТО, ВИДЕО

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В Екатеринбурге идет мокрый снегФото: Александр Мамаев © URA.RU

Екатеринбург утром 23 сентября засыпало снегом. Осадки выпали при температуре воздуха + 1 °C. Однако, по данным Gismeteo, ощущается — 1 °C. Мокрый снег падает с крыш, моментально превращаясь в капли дождя.

Тем временем в социальных сетях появляются снимки заснеженных уральских городов. Так жители Новоуральска написали, что уже «встречают зимушку». Поделились фотографиями с зимними пейзажами пользователи из Ревды, Новоуральска и Первоуральска.

Заснеженный пейзаж Новоуральска
Фото: Никита Вайс

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