Экс-глава челябинского следственного комитета вышел на работу в Башкирии

Бывший руководитель следственного управления СКР по Челябинской области Денис Чернятьев с 23 сентября вышел на новое место работы — он занял аналогичную должность в Башкортостане. Об этом «URA.RU» сообщил источник в силовой структуре республики.
Официально информацию пока не подтверждают. «Мне нужно согласовать комментарий с руководством», — сказал пресс-секретарь СУ СКР по Башкортостану Евгений Каневский. Его челябинский коллега лишь сообщил, что исполняющим обязанности руководителя СУ СР по региону назначен первый замглавы областного ведомства генерал-майор Степан Шульга.
«URA.RU» еще в июле анонсировало перевод Чернятьева в Башкортостан. Однако только 7 сентября его освободили от должности. Тем же указом президент Владимир Путин назначил его главой СКР по Башкортостану. Эта должность оставалась вакантной с лета 2017 года, когда прежний начальник Григорий Житенев, проработав там меньше года, был назначен руководителем Главного управления процессуального контроля Следственного комитета России.