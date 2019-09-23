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Экс-глава челябинского следственного комитета вышел на работу в Башкирии

© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Чернятьев попрощался с Челябинском и переехал в УфуФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Перестановки в силовых ведомствах

Бывший руководитель следственного управления СКР по Челябинской области Денис Чернятьев с 23 сентября вышел на новое место работы — он занял аналогичную должность в Башкортостане. Об этом «URA.RU» сообщил источник в силовой структуре республики.

Официально информацию пока не подтверждают. «Мне нужно согласовать комментарий с руководством», — сказал пресс-секретарь СУ СКР по Башкортостану Евгений Каневский. Его челябинский коллега лишь сообщил, что исполняющим обязанности руководителя СУ СР по региону назначен первый замглавы областного ведомства генерал-майор Степан Шульга.

«URA.RU» еще в июле анонсировало перевод Чернятьева в Башкортостан. Однако только 7 сентября его освободили от должности. Тем же указом президент Владимир Путин назначил его главой СКР по Башкортостану. Эта должность оставалась вакантной с лета 2017 года, когда прежний начальник Григорий Житенев, проработав там меньше года, был назначен руководителем Главного управления процессуального контроля Следственного комитета России.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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Ссылки по теме
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