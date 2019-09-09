Путин освободил от должности главного челябинского следователя

Денис Чернятьев займет должность, вакантную с лета 2017 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Руководитель следственного управления СКР по Челябинской области Денис Чернятьев освобожден от занимаемой должности. Тем же указом от 7 сентября президент Владимир Путин назначил его главой аналогичной структуры в республике Башкортостан.

«Назначить на 5-летний срок …генерал-лейтенанта юстиции Чернятьева руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан, одновременно освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте документа, имеющегося в распоряжении «URA.RU.

В пресс-службе челябинского следственного управления СКР заявили, что ничего не знают о назначении Чернятьева. Сам глава управления, вернувшись из отпуска, находится на рабочем месте.

Чернятьев родился в Тюмени. Окончив в 1996 году Уральскую государственную юридическую академию, вернулся на родину и работал в прокуратуре. С 2007 года стал первым замруководителя следственного управления СКР по Тюменской области. В 2011 году — главой управления СКР по Курганской области, с 2013 года — в Челябинской области. По информации «URA.RU», очередной контракт Чернятьева истекает в декабре 2020 года.

Пост главного следователя Башкортостана оставался незанятым с лета 2017 года. Его обязанности сейчас исполняет полковник юстиции Валерий Липский.