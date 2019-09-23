Следственный комитет раскрыл убийство Михаила Круга

Следователи выяснили подробности преступления Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Следственный комитет России объявил о раскрытии всех обстоятельств убийства певца Михаила Круга. Об этом говорится в специальном пресс-релизе, который выпустило ведомство.

«Следственными органами СК России был проверен каждый знакомый певца, а также люди, связанные с организацией гастролей и концертов исполнителя, а также все жители поселка, в котором произошла трагедия», — сказано в сообщении. По данным СК, киллер банды «Тверские волки» Александр Агеев, которого долгое время подозревали в убийстве, раскрыл подробности преступления.

По словам Агеева, он вместе с соратником Дмитрием Веселовым проник в дом Круга, чтобы украсть «антиквариат и ценности». Заказчик преступления, по информации следователей, планировал, что шансонье обнаружит факт хищения и обратится к нему за помощью. Тот «найдет» украденное и в качестве благодарности будет делиться частью гонораров от выступлений. Однако Круг внезапно вернулся домой, план сорвался, и Веселов застрелил музыканта.

Круг был убит 1 июля 2002 года. Шансонье получил огнестрельные ранения и позже скончался в городской больнице. Агеева задержали в 2003 году по делу о серии заказных убийств. Судом ему был назначен пожизненный срок. В начале августа Агеева возили на место преступления для проведения следственного эксперимента, уточняет «Национальная служба новостей». Его соучастник Веселов был убит в 2003 году еще одним членом банды «Тверские волки» Александром Осиповым.