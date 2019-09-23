22 сентября 2019
21 сентября 2019
20 сентября 2019

На Ямале новый асфальт не прослужил и дня. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Начало компании по ремонту автомобильных дорог. Сургут, ямочный ремонт, асфальт, ремонт дороги
Жители пожаловались на некачественный ремонт дороги в НадымеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Дорожные строители в Надыме (ЯНАО) отремонтировали участок дорожного покрытия во дворе одного из домов города. На качество проведенных работ пожаловались местные жители. Ролик опубликован в группе «Злой и добрый надымчанин» социальной сети «ВКонтакте».

Работы проходили во дворе дома №8 по Ленинградскому проспекту. «Сегодня произвели укладку асфальта. Вот, пожалуйста, замечательный результат. Славно потрудились», — говорит за кадром автор ролика. В это время другой мужчина проводит ногой по «новому асфальту» и сносит часть покрытия. Манипуляции с дорогой провели несколько раз.

В комментариях под публикацией пользователи оставили свое мнение о работе подрядчика. «Вы что же новый асфальт то портите», — возмутился Василий Олейник. «Нанотехнологии» — предположила Алена Домнина. «По актам закроют, что все переложили. А на следующий год скажут — смыло», — написал Саша Мазутов.

В пресс-службе администрации Надымского района уточнили, что подрядчик провел ремонт по собственному желанию. «Видео касается придомовой территории, то есть зоны ответственности управляющей компании. У подрядчика остались материалы в виде асфальтобетонной крошки. Они решили сделать доброе дело жильцам и яму засыпать», — уточнили в мэрии.

Расскажите о новости друзьям
Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...