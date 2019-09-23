Жители пожаловались на некачественный ремонт дороги в Надыме Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Дорожные строители в Надыме (ЯНАО) отремонтировали участок дорожного покрытия во дворе одного из домов города. На качество проведенных работ пожаловались местные жители. Ролик опубликован в группе «Злой и добрый надымчанин» социальной сети «ВКонтакте».

Работы проходили во дворе дома №8 по Ленинградскому проспекту. «Сегодня произвели укладку асфальта. Вот, пожалуйста, замечательный результат. Славно потрудились», — говорит за кадром автор ролика. В это время другой мужчина проводит ногой по «новому асфальту» и сносит часть покрытия. Манипуляции с дорогой провели несколько раз.

В комментариях под публикацией пользователи оставили свое мнение о работе подрядчика. «Вы что же новый асфальт то портите», — возмутился Василий Олейник. «Нанотехнологии» — предположила Алена Домнина. «По актам закроют, что все переложили. А на следующий год скажут — смыло», — написал Саша Мазутов.

В пресс-службе администрации Надымского района уточнили, что подрядчик провел ремонт по собственному желанию. «Видео касается придомовой территории, то есть зоны ответственности управляющей компании. У подрядчика остались материалы в виде асфальтобетонной крошки. Они решили сделать доброе дело жильцам и яму засыпать», — уточнили в мэрии.