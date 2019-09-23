Жители уральского города попали в список самых недовольных уровнем жизни

Город Златоуст Челябинской области попал в список населенных пунктов, жители которых меньше всего довольны соотношением своих доходов и стоимостью жизни. Жители другого уральского города — Тюмени, напротив, поставили одну из самых высоких оценок в стране, следует из отчета портала недвижимости Domofond.ru, который есть в распоряжении «URA.RU».
Участникам опроса предложили по шкале от 1 до 10 оценить удовлетворенность соотношением доходов и стоимости жизни. Первое место в рейтинге занял город Кудрово Ленинградской области (5,8 балла). Жители Тюмени оценили качество жизни на 5,2 балла, как и жители Москвы. При этом в обоих городах оценка за год упала на 0,2 единицы.
В рейтинге из 200 городов наиболее низкую позицию из уральских занял Златоуст (2,8 балла, 192-е место). Екатеринбург в списке на 26-м месте с 4,4 балла, Ханты-Мансийск — на 56-м месте (4,2 балла), Пермь — на 62-м месте (4,1 балла), Челябинск — на 128-м месте (3,6 балла). Последнее место по удовлетворенности жителей уровнем жизни занял город Шахты Ростовской области с 2,4 балла.
«Средняя оценка по итогам опроса составила 3,9 балла. Это на 0,4 балла меньше, чем в прошлом году. Разница между крайними оценками финансового благополучия респондентов стала больше. Если в исследовании 2018 года она составляла 2,9 балла, то в 2019 году — уже 3,4. Оценка удовлетворенности оказалась выше средней по стране менее чем в половине городов», — констатируют авторы исследования.