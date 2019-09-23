Крупнейшие лоукостеры Европы нацелились на Санкт-Петербург

Ожидается, что за счет лоукостеров турпоток в Санкт-Петербург увеличится на шесть миллионов человек Фото: Владимир Жабриков

Крупнейший лоукостер Европы — ирландская авиакомпания Ryanair, а также EasyJet и WizzAir подали заявки на перевозку пассажиров из петербургского аэропорта Пулково в третьи страны. Ранее российские власти одобрили для воздушной гавани седьмую степень «свободы воздуха», позволяющую иностранным компаниям совершать перевозки пассажиров и грузов между двумя государствами без посадки в странах, в которых зарегистрированы компании.

Три европейских лоукостера предоставили планы маршрутных сетей для полетов и Пулково в августе, передает РБК. По словам гендиректора компании «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор Пулково) Леонида Сергеева, за счет европейских компаний предполагается увеличить турпоток в Санкт-Петербург до шести миллионов человек в год. Еще одна авиакомпания из СНГ подала заявку на авиаперевозки из Санкт-Петербурга в США, уточнил менеджер.

По данным «Воздушных ворот Северной столицы», в 2018 году из Петербурга за границу летали семь миллионов человек, в первой половине этого года показатель составил 3,2 миллиона пассажиров. Ожидается, что европейские компании будут осуществлять перевозки круглогодично. Как следует из предварительных планов маршрутов, на лето будет приходиться 90% полетов, на зиму — 40%. В данный момент на согласовании у Минтранса находится сетка перелетов, включающая 33 страны.

Ранее аэропорт Пулково направил авиакомпании «Россия» предупреждение о прекращении обслуживания авиарейсов, напоминает «Национальная служба новостей». Причиной такого решения мог стать долг в 123 миллиона рублей, в то время как в компании заявляют, что аэропорт в одностороннем порядке изменил финансовые условия, потребовав предоплату.