Генерал Шадрин обвинил свердловских единороссов в предательстве и перешел в оппозицию

Ранее Роман Шадрин был депутатом гордумы Екатеринбурга от «Единой России» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший директор Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского генерал Роман Шадрин заявил о переходе из партии «Единая Россия» в ЛДПР. В разговоре с корреспондентом «URA.RU» Шадрин рассказал, что свердловские единороссы его «кинули», не предложив работу после того, как он покинул пост главы ЦПКиО.

«Настало время что-то менять в своей жизни. Время идет, переоценка взглядов завершена. Партия, которой я верил, поступила со мной очень некрасиво. Не умею и не хочу быть приспособленцем, когда не можешь сказать то что ты думаешь, о том что видишь. В ближайшее время положу на стол партбилет ЕР» <…> Я иду в ЛДПР!» — написал Шадрин на своей странице в Facebook.

«Партия [„Единая Россия“] меня кинула. Мне многое обещали, но я уже девять месяцев на пенсии, а мне до сих пор ничего не предложили. Я служил „Единой России“, а она так со мной поступила», — пояснил он корреспонденту «URA.RU». По его словам, переход в ЛДПР — «его личное решение». «По крайней мере, я теперь не буду связан с властью», — отметил генерал.

Рассуждать о намерении участвовать в избирательных кампаниях от ЛДПР Шадрин отказался. На момент публикации получить комментарий руководства свердловской ячейки «Единой России» «URA.RU» не удалось — глава реготделения Виктор Шептий и руководитель исполкома Дмитрий Жуков не ответили на звонки корреспондента.

Боевой генерал, Герой России Роман Шадрин покинул пост директора ЦПКиО им. Маяковского в январе этого года. Он возглавлял администрацию парка с 2015 года. С 2013-го по 2018 годы Роман Шадрин был депутатом гордумы Екатеринбурга от «Единой России».