Российский врач согласился спасти ребенка из США от смертельной болезни и унижений на родине

Семья из США приедет в Краснодар по приглашению местного врача-онколога, чтобы избавить шестимесячную дочь от черного родимого пятна на пол-лица. Из-за него семья каждый день сталкивается с унижениями со стороны окружающих и живет в страхе, поскольку такая врожденная особенность может в будущем привести к онкологии.
По словам матери девочки Кэрол Феннер, она уже побывала у многих американских специалистов в разных городах страны. Доктора либо называли неподъемные для семьи цены, либо говорили, что для удаления пятна нужно около 80 операций.
«Мне позвонил тот доктор из России. Он сказал мне, что у них есть другой метод, гораздо менее инвазивная операция, чем та, которую нам предлагали в США. Он показал мне результаты его предыдущих пациентов, операций. Мне они понравились», — рассказала телеканалу 360 мать ребенка.
Тем самым доктором оказался руководитель Краснодарской специализированной клиники лазерной и фотодинамической терапии Павел Попов. По его словам, технология, которую он использует при лечении американской девочки, позволяет удалить образования на лице за шесть-восемь операций.
«Выполнение операции жизненно необходимо, потому что такие образования заканчиваются злокачественным поражением — смертельным. Это происходит в течение жизни. Когда именно — неизвестно, но что это произойдет обязательно», — рассказал телеканалу Попов. Семья готовится к поездке в Россию.