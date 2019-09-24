Трамп отправит армию США в Польшу из-за политики России

Американские военные на территории Польши стали ответной реакцией на политику России. Такое мнение высказал Президент Польши Анджей Дуда после подписания декларации с США о расширении сотрудничества в вопросах обороны.
Дуда уточнил, что присутствие союзнических войск в Польше — «адекватная реакция» на политику России в последние годы. «Мы говорили о безопасности в мире, Ближнем Востоке, России. Ответом на ситуацию, которая вырисовывается, является размещение американских подразделений», — цитирует главу Польши ТАСС. Дуда уточнил, что верит, что выбранный политический путь позволит предотвратить новые военные конфликты.
Декларация между Варшавой и Вашингтоном была подписана в рамках встречи Дуды и главы США Дональда Трампа в Нью-Йорке. После встречи американский президент заявил, что расширение военного присутствия в Польше не связано в угрозой со стороны РФ.