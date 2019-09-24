23 сентября 2019

Минздрав: россияне стали жить на восемь лет больше

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Первый день. Сочи, скворцова вероника, портрет
Вероника Скворцова также указала, что в России упала смертность младенцев и их матерейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Продолжительность жизни россиян за последние 20 лет выросла почти на восемь лет. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в рамках сессии Генассамблеи ООН.

«С 2000 года, за последние 20 лет, продолжительность жизни россиян увеличилась на 7,7 лет — почти на восемь лет. Это реально очень большое достижение», — цитирует Скворцову «Интерфакс». Представитель ведомства также сообщила, что в пять раз сократилась смертность матерей и в 3,6 раза — младенцев.

Как отметила министр, отдельные исследования были также проведены относительно туберкулеза в РФ. «Смертность от туберкулеза снизилась почти в четыре раза. За это же время мы на четверть сократили потребление алкоголя и табака в нашей стране, если говорить обо всем населении», — сообщила Скворцова.

После мероприятия Скворцова уточнила, что для РФ Генассамблея стала «знаковой». Как считает министр, Россия является лидером по борьбе с неинфекционными заболеваниями и туберкулезом — по двум направлениям, по которым и проводилась сессия.

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...