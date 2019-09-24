Минздрав: россияне стали жить на восемь лет больше

Продолжительность жизни россиян за последние 20 лет выросла почти на восемь лет. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в рамках сессии Генассамблеи ООН.
«С 2000 года, за последние 20 лет, продолжительность жизни россиян увеличилась на 7,7 лет — почти на восемь лет. Это реально очень большое достижение», — цитирует Скворцову «Интерфакс». Представитель ведомства также сообщила, что в пять раз сократилась смертность матерей и в 3,6 раза — младенцев.
Как отметила министр, отдельные исследования были также проведены относительно туберкулеза в РФ. «Смертность от туберкулеза снизилась почти в четыре раза. За это же время мы на четверть сократили потребление алкоголя и табака в нашей стране, если говорить обо всем населении», — сообщила Скворцова.
После мероприятия Скворцова уточнила, что для РФ Генассамблея стала «знаковой». Как считает министр, Россия является лидером по борьбе с неинфекционными заболеваниями и туберкулезом — по двум направлениям, по которым и проводилась сессия.