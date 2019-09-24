Конфликт «Яндекса» и Госдумы грозит новым запретом для интернет-компаний

Депутаты «Единой России» планируют одобрить инициативу своего коллеги Антона Горелкина, который предложил запретить иностранцам владеть интернет-ресурсами, важными для цифровой инфраструктуры России. Первый заместитель руководителя «Единой России» Андрей Исаев считает, что желание принять положительное решение может быть связано с интересом властей к «Яндексу».
«„Яндекс“ держал в топе новость о запрете использования старых автомобилей, несмотря на многочисленные просьбы убрать эту информацию. Эти события убедили многих моих коллег принять законопроект Горелкина», — цитирует Исаева газета «
Ситуация с «Яндексом» возникла летом, когда зампред комитета по промышленности Альфия Когогина предложила проработать вопрос о запрете «старых автомобилей». Новость об этом быстро оказалась в топах «Яндекс», чего не произошло с ее опровержением, где указывалось, что личных автомобилей инициатива не коснется.
Эта ситуация возмутила спикера Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что «принципы свободы слова и информации не должны использоваться для распространения ложных новостей и создания фиктивной повестки». Теперь, если законопроект, запрещающий иностранцам владеть интернет-компаниями в России, будет принят, власти, вероятно, смогут получить доступ к формированию новостного топа «Яндекса». «Переход контроля „Яндекс“ в руки государственного акционера выглядит неизбежным», — заявляют аналитики.
Законопроект, предложенный Горелкиным, предполагает создание списка «значимых» компаний, которые формируют для населения информационную среду и являются основными агрегаторами данных. Согласно предложению, иностранные владельцы смогут сохранить в таких компаниях не более 20% акций. Решать, какие ресурсы могут считаться значимыми, будет правительственная комиссия на основе рекомендаций Роскомнадзора.