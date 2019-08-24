От конфликта Госдумы и «Яндекса» выиграет новый сайт Павла Дурова

Новость о «запрете старых авто» возмутила депутатов Госдумы Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России уже в этом году могут измениться правила работы новостных агрегаторов. Госдума осталась недовольна тем, как «Яндекс.Новости» освещали тему «запрета старых автомобилей». По мнению парламентариев, опровержение на эту новость не получило должного распространения. Рассмотрение вопроса назначено на октябрь. По мнению президента юридической фирмы «Интернет и Право» Антона Серго, конфликт между Госдумой и «Яндексом» является яркой иллюстрацией необдуманной политики, которая рискует навредить и российской интернет-аудитории, и самому государству.

Я думаю, что наметился очевидный тренд — государство пытается создать управляемый поток информации. «Яндекс» как один из крупнейших новостных агрегаторов является определяющим ресурсом с точки зрения влияния на аудиторию, которая пользуется не телевизором, а интернетом. Поэтому нет ничего удивительного в том, что парламентарии добиваются контроля за новостным топом — тем более, в «спорных» новостях нередко фигурируют сами депутаты и их идеи. Предполагаю, что в данном случае был элемент накопленной обиды, который сработал против конкретной истории.

Самый популярный новостной агрегатор в России не нравится парламентариям Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сам «Яндекс» технически обосновывает порядок попадания новостей в топ агрегатора исключительно математическим алгоритмом. Так это или не так в действительности — сказать сложно. И когда речь идет о привязке одной новости в сюжете к другой, то не совсем понятно, как депутаты хотят контролировать этот процесс — не вручную же администрировать каждый сюжет.

При этом с 2009 года в число совладельцев «Яндекса» входит Сбербанк. И очевидно, что с точки зрения государства компания стала более управляемой и вряд ли сейчас сама желает выходить за установленные рамки «свобод». Думаю, как раз наличие совладельцев, аффилированных с властью, все-таки сохранит для компании относительную свободу распространения информации. Но общий тренд на сворачивание IT-сферы в России на фоне давления со стороны государства сохраняется.

Павел Дуров заявил, что его проект не подвергнется цензуре Фото: TechCrunch /Flickr

Не нужно забывать, что подобные противостояния всегда играют против частного бизнеса. Те же новостные агрегаторы никто не создает из альтруистских соображений — все хотят зарабатывать деньги. В первую очередь — на рекламе. Но в ситуациях, когда высоки риски блокировки, компаниям гораздо тяжелее вести переговоры с рекламодателями. Тем более крупные рекламные игроки не решатся идти на такой риск — репутационный и даже политический.

Может ли появиться в таких условиях еще один агрегатор-конкурент Яндекса — пока сказать сложно. Павел Дуров уже заявил, что намерен создать свой агрегатор «без цензуры», но получится ли запустить этот проект в России — не уверен. Во всяком случае, если бизнесмен не пойдет сотрудничество с властью, то как и в случае с Telegram, ему намекнуть на «непатриотичную позицию». А формальный повод для блокировки всегда найдется. Кроме того, нужно понимать, что в отличие от мессенджера, прикрыть новостной агрегатор гораздо проще — он завязан на конкретный сайт, домен.

Но стратегическая эффективность такой блокировки вызывает сомнения. Россияне, еще со времен запрета торрент-трекеров, научились обходить запреты. Да, первое время любой заблокированный ресурс теряет аудиторию, но со временем она может вновь вернуться обходными путями. Сейчас в России работают десятки интернет-СМИ, которые давно запрещены, но люди туда заходят. Думаю, в крайнем случае агрегаторы ждет та же судьба.