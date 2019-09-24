23 сентября 2019

Назван размер прибавки к зарплатам бюджетников с 1 октября

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплаты увеличат работникам бюджетных учреждений на 4,3%Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Зарплата бюджетников в России станет больше, как минимум, на 4,3% с первого октября. Деньги будут выделены из федерального бюджета.

«С 1 октября зарплата федеральных бюджетников, не затронутых „майскими указами“ президента, повысится на 4,3 процента», — передает «Российская газета». Уточняется, что увеличение выплат коснется работников всех федеральных органов — казенных, бюджетных и автономных.

Также зарплату повысят сотрудникам региональных и муниципальных учреждений. Соответствующие рекомендации в начале года были отправлены в регионы Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. Известно, что выплаты поднимут няням в детских садах, юристам, бухгалтерам и кадровикам, которые работают в бюджетных организациях.

Ранее Министерство труда РФ предложило увеличить оклады государственных служащих на 4,3%, тогда как вице-премьер РФ Татьяна Голикова говорила об индексации зарплат бюджетников на 3,8% передает Nation news.

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© Служба новостей «URA.RU»
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