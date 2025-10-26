Конгрессвумен Луна поблагодарила Путина за передачу документов по делу Кеннеди
Документы по делу Кеннеди имеют историческую значимость в действительности, заявила Луна
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Конгрессвумен США Анна Паулина Луна поблагодарила президента РФ Владимира Путина и правительство России за передачу документов по делу бывшего президента США Джона Кеннеди. Об этом она заявила в разговоре с журналистами.
«Огромное спасибо правительству России. Конгресс пытался получить документы по делу Кеннеди с 1990-х годов. Они имеют историческую значимость в действительности. <...> Так что спасибо конкретно президенту за обнародование этого», — заявила Луна. Ее слова передает ТАСС. Она также отметила, что помощник по нацбезопасности Клинтона подтвердил законность документов.
Помимо этого, конгрессвумен отметила, что перевела часть документов с помощью нейросети ChatGPT, так как не владеет русским. По ее словам, там есть интересные данные.
Ранее Анна Паулина Луна сообщала, что получила рассекреченные материалы об убийстве Джона Кеннеди лично от российского посла в США Александра Дарчиева в резиденции посольства в Вашингтоне. Документы были подготовлены Росархивом на основе советских материалов и переданы по инициативе американской стороны. Луна также заявляла, что их публикация планируется после изучения и перевода экспертами.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.