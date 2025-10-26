Документы по делу Кеннеди имеют историческую значимость в действительности, заявила Луна Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Конгрессвумен США Анна Паулина Луна поблагодарила президента РФ Владимира Путина и правительство России за передачу документов по делу бывшего президента США Джона Кеннеди. Об этом она заявила в разговоре с журналистами.

«Огромное спасибо правительству России. Конгресс пытался получить документы по делу Кеннеди с 1990-х годов. Они имеют историческую значимость в действительности. <...> Так что спасибо конкретно президенту за обнародование этого», — заявила Луна. Ее слова передает ТАСС. Она также отметила, что помощник по нацбезопасности Клинтона подтвердил законность документов.

Помимо этого, конгрессвумен отметила, что перевела часть документов с помощью нейросети ChatGPT, так как не владеет русским. По ее словам, там есть интересные данные.

Продолжение после рекламы