Бюджет Зауралья потеряет десятки миллионов из-за налоговой реформы

Константин Ермаков пообещал не допустить резкого роста налога на имущества. Но это негативно отразится на бюджете региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Проект закона о новом порядке расчета налога на имущество для жителей Курганской области принят региональным парламентом сразу в двух чтениях, передает корреспондент «URA.RU». Председатель облдумы Дмитрий Фролов заявил, что это может привести к многомиллионным выпадающим доходам бюджета Зауралья в 2021 году.

«Начисляться налог на имущество физических лиц по новым правилам будет во втором полугодии 2021 года за 2020 год. В 2021 году ожидаются выпадающие доходы около 60 млн рублей. В переходный период областной бюджет недополучит эти налоги», — отметил Фролов.

Начальник финуправления Курганской области Константин Ермаков пояснил, что переходный период нужен, чтобы не допустить резкого роста налога на квартиры для жителей региона: «Разница в сумме налога, исчисленная по старому подходу и по новому не может превышать в первый год 20%. Во второй год — на 40%, в третий год — 60%».

Также Ермаков пояснил, что ставка налога не может превышать 0,3% от кадастровой стоимости, в то время как сейчас максимальная ставка составляет 2% от инвентаризационной стоимости квартиры. Кроме того, предусмотрен налоговый вычет: 50 кв.м в частном доме, 10 кв.м в комнате и 20 кв.м в квартире вообще не будут облагаться налогами. Исходя из этого, власти обещают не допустить резкого роста налогов на имущество.

Курганская область — один из последних регионов, принимающий новый порядок начисления налога на имущества для физлиц. 1 января 2020 года — крайний срок, установленный федеральным законодательством.