Стоимость налога на имущество для жителей Курганской области с 2020 года планируется определять по кадастровой стоимости недвижимости, а не инвентаризационной, как это происходит сейчас. Соответствующий проект закона внесен в Курганскую областную думу врио губернатора Вадимом Шумковым.
«Установить единую дату начала применения на территории Курганской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения — 1 января 2020 года», — говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте облдумы. В пояснительной записке отмечается, что по федеральным нормам с 2020 года производить расчеты по инвентаризационной стоимости нельзя: если не принять закон, то с 2021 года доходы от налога на имущество физлиц перестанут поступать в бюджеты муниципалитетов.
12 сентября законопроект обсудят на заседании бюджетного комитета. Получить оперативные комментарии председателя комитета Марата Исламова «URA.RU» не удалось. «В любом случае, без понимания, как это отразится на населении, мы закон этот принимать не будем», — заявил агентству член комитета Олег Колташов. Он отметил, что кадастровая стоимость ближе к рыночной. Кроме того, собственник может уменьшить ее через суд, а инвентаризационную — не может.
После принятия закона налог на недвижимость для зауральцев может значительно вырасти, сообщил один из источников «URA.RU»: сейчас его высчитывают по «изначально заниженной» инвентаризационной стоимости. Этим он объяснил тот факт, что документ внесли в облдуму сразу после выборов губернатора. В некоторых других регионах подобные законопроекты обсуждаются уже давно. В Свердловской области, например, с марта. От жителей этого региона уже поступили тысячи замечаний: уральцы жаловались, что налог для них вырастет в разы.